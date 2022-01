Cina: +4,4% vendite auto per passeggeri nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 11 GEN - Le vendite delle auto per il trasporto di passeggeri in Cina sono aumentate del 4,4% su base annua nel 2021, arrivando a 20,15 milioni di unità, grazie alla forte domanda per i veicoli a nuova energia (new energy vehicles o Nev) che ha continuato a sostenere lo sviluppo del mercato.

Questo è quanto emerso dai dati di settore pubblicati oggi.

Nel solo mese di dicembre, le vendite al dettaglio di veicoli per passeggeri si sono attestate a 2,1 milioni, in calo del 7,9% su base annua secondo la China Passenger Car Association (Cpca).

L'analisi dettagliata dei dati ha mostrato una transizione accelerata nel mercato, in cui le vendite di Nev hanno continuato ad aumentare. L'anno scorso in Cina sono state vendute un totale di 2,99 milioni di auto a nuova energia, con una crescita del 169,1% rispetto al 2020.

Anche se il declino delle sovvenzioni per l'acquisto di Nev potrà influenzare le scelte dei consumatori, la Cpca ha previsto che le vendite delle auto verdi dovrebbero subire un impatto limitato, considerando la permanenza di ordini in arretrato che non sono ancora stati consegnati ai clienti. (XINHUA)