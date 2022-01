Shenzhen: governo municipale soccorre donna incinta

(XINHUA) - SHENZHEN, 10 GEN - A Shenzhen, nel sud della Cina, una donna incinta ha chiesto aiuto urgente attraverso Internet e ha ottenuto assistenza tempestiva dal governo locale; è successo nella giornata di sabato.

Con quattro casi di Covid-19 a trasmissione locale registrati nella città alla data di ieri, in alcune aree sono state attuate misure di prevenzione e controllo dell'epidemia e per il ricovero è necessario un certificato che attesti l'esito negativo di un tampone molecolare.

Venerdì una ventottenne incinta ha avuto un malore e si è recata in pronto soccorso dove le è stato comunicato che l'indomani avrebbe dovuto essere ricoverata. Così, venerdì sera alle 21:00 la donna si è sottoposta a un tampone molecolare.

Tuttavia, alle 11:00 di sabato mattina il risultato del tampone non era ancora disponibile ma la donna non si sentiva bene e aveva bisogno di essere ricoverata al più presto. Così suo marito, il cui cognome è He, ha deciso di inviare un messaggio di aiuto sull'account ufficiale Wechat della commissione sanitaria municipale di Shenzhen.

"Quando saranno disponibili i risultati del tampone molecolare? Sono passate 12 ore. Mia moglie ha bisogno del risultato per essere ricoverata", recitava il messaggio. (SEGUE)