Shenzhen: governo municipale soccorre donna incinta (2)

(XINHUA) - SHENZHEN, 10 GEN - Quest'ultimo è stato letto da Wang Ling, a capo del dipartimento per l'informazione e l'istruzione della commissione sanitaria municipale.

"Dammi il tuo numero di telefono", ha risposto Wang, appena sei minuti dopo l'invio del messaggio di aiuto da parte del marito della donna. Dopo essersi messa in contatto con He, Wang ha contattato immediatamente l'ospedale distrettuale di Shenzhen Longhua, dove la donna incinta si era sottoposta al tampone ma l'esito non era presente nel sistema di dati della clinica.

A quel punto è venuto fuori che il campione prelevato era stato inviato a una struttura di analisi terza, la quale ha fatto sapere che il risultato del tampone della donna non era stato ancora approvato per via di mancanza di personale, ma che lo avrebbero fatto immediatamente.

L'esito del test è arrivato alle 12:28 di sabato. A seguito del ricovero, le condizioni della donna si sono stabilizzate rapidamente, come ha spiegato il marito, il quale ha affermato che non si sarebbe aspettato di ricevere un aiuto tanto tempestivo da parte del governo. Il tutto è stato risolto in poco più di un'ora.

La pronta risposta del governo locale al problema è stata lodata sul web dagli utenti. (XINHUA)