Nel 2022 economia Cina resta motore ripresa globale

(XINHUA) - PECHINO, 10 GEN - Nel 2022 la Cina continua ad alimentare le speranze di una ripresa globale, con la sua forte resilienza economica malgrado le sfide e le incertezze dovute alla pandemia di Covid-19.

Un rapporto reso noto all'incontro annuale dell'International Finance Forum (Iff) a dicembre ha stimato che la nazione orientale rimarrà il maggior contributore alla crescita globale, al 26,3% nel 2021.

Il Fondo Monetario Internazionale prevede che l'economia cinese crescerà del 5,6% quest'anno, 0,7 punti percentuali in più rispetto alla crescita economica globale.

Gli analisti ritengono che la seconda economia più grande del mondo sarà sempre più plasmata dal potere del consumo e dell'innovazione, mentre continuerà a cercare una maggiore sinergia con le economie globali.

IL CONSUMO GUADAGNA FORZA Nei primi tre trimestri del 2021, la spesa per i consumi finali ha contribuito per il 64,8% alla crescita economica cinese, 3,1 punti percentuali in più rispetto al livello osservato nella prima metà dell'anno, come mostrano i dati del National Bureau of Statistics. (SEGUE)