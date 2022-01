Nel 2022 economia Cina resta motore ripresa globale (3)

(XINHUA) - PECHINO, 10 GEN - EMERGONO NUOVI MOTORI Quest'anno, la Cina continuerà a migliorare il suo settore industriale e a cercare nuovi motori di crescita, che catalizzeranno ulteriormente l'ampliarsi degli investimenti esteri nel Paese.

La nazione orientale si muoverà progressivamente negli investimenti infrastrutturali e guiderà le istituzioni finanziarie a intensificare il sostegno all'innovazione sci-tech e allo sviluppo green.

Chen Weidong, un ricercatore esperto della Bank of China, afferma che le industrie manifatturiere ad alta tecnologia, come le farmaceutiche, quelle che producono computer e attrezzature per ufficio, probabilmente manterranno una rapida crescita nell'ambito dei continui sforzi del Paese volti a incoraggiare l'innovazione sci-tech nel 2022.

Secondo Tu Xinquan invece, docente presso la University of International Business and Economics, più investimenti esteri fluiranno nelle moderne industrie di servizi e nelle industrie manifatturiere avanzate mentre la Cina accelera la ristrutturazione industriale.

Anche la transizione del Paese verso uno sviluppo a basse emissioni di carbonio ha attirato gli investimenti in tecnologie verdi e ha creato opportunità per le aziende nazionali e straniere.

Lo scorso novembre, alla quarta edizione della China International Import Expo, il colosso dell'automazione Honeywell International ha sottoscritto accordi di cooperazione con oltre 20 imprese cinesi per quanto riguarda sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio, la produzione avanzata e la digitalizzazione.

Per Steven Lien, presidente di Honeywell China and Aerospace Asia Pacific, la trasformazione verde e a basse emissioni di carbonio nella nazione orientale ha portato ampie opportunità di sviluppo per le imprese multinazionali.(XINHUA)