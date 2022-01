Nel 2022 economia Cina resta motore ripresa globale (2)

(XINHUA) - PECHINO, 10 GEN - Secondo Wen Bin, analista capo della China Minsheng Bank, nel 2021 il consumo ha agito da pilastro dell'economia cinese e il Paese dovrebbe intensificare gli sforzi per dare ulteriore libero sfogo alla domanda dei consumatori.

Nel 2022, il Paese eserciterà le sue politiche microeconomiche volte a stimolare la vitalità delle entità di mercato e ad approfondire la riforma strutturale in termini di offerta, con una particolare attenzione sulla fluidità della circolazione dell'economia nazionale, come evidenziato dall'incontro chiave della Central Economic Work Conference di dicembre 2021.

Il mercato dei consumi cinese, in solida espansione, è in grado di sostenere la crescita del commercio estero, afferma Lin Wei, vice presidente del China Council for the Promotion of International Trade Zhejiang Provincial Committee.

Secondo il ministero del Commercio, l'imponente mercato del Paese ha contribuito per il 14,8% alla crescita globale delle importazioni nella prima metà del 2021.

L'attuazione della Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), avvenuta il 1° gennaio, ha segnato una nuova pietra miliare per l'apertura della Cina; ciò significa che il Paese rispetterà gli impegni sull'apertura commerciale dei servizi e sulle liste negative per gli investimenti. (SEGUE)