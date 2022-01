Covid: Cina, due casi di variante Omicron nell'Henan

(XINHUA) - ZHENGZHOU, 10 GEN - C'è stata oggi la conferma da parte delle autorità del posto che due infezioni di Covid-19 a trasmissione locale nella città di Anyang, nella provincia centrale cinese dell'Henan, sono state causate dalla variante Omicron, classificata quale appartenente al clade, o lignaggio, BA.1.

Secondo il dipartimento di informazione cittadino, i due pazienti sono ritenuti collegati alla stessa catena di trasmissione dei casi locali esistenti nel distretto di Jinnan, nel nord della Cina, nella municipalità di Tianjin.

In precedenza, a Tianjin erano stati rilevati i primi due casi confermati a trasmissione locale attribuibili alla variante Voc/Omicron nel corso della recente nuova ondata, tutti registrati nel distretto cittadino di Jinnan.

In base all'indagine epidemiologica e ai risultati del sequenziamento genetico, la fonte delle infezioni di Covid-19 in Anyang è stata identificata in uno studente universitario rientrato il 28 dicembre 2021 nella contea di Tangyin, di Anyang, dal distretto Jinnan, di Tianjin. (XINHUA)