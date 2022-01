Covid: Cina, 31 nuovi casi locali a Tianjin

(XINHUA) - TIANJIN, 10 GEN - La municipalità di Tianjin, nel nord della Cina, ha registrato 31 casi di Covid-19 a trasmissione locale e 10 asintomatici, nell'ultima insorgenza; questo quanto annunciato oggi dalle autorità del posto.

La commissione sanitaria della città ha fatto sapere che gli altri casi risultati positivi sono in attesa di conferma, aggiungendo che questi ultimi sono stati identificati tra i contatti diretti di pazienti in quarantena o sotto gestione chiusa.

Il direttore della commissione sanitaria cittadina ha annunciato che alle 15:00 di oggi (ora locale) sono stati posti in quarantena 1.152 contatti diretti e 685 secondari, mentre circa 75.000 persone sono state poste sotto gestione chiusa.

Sempre alle 15:00 (ora locale) di oggi, il numero dei residenti sottoposti a tampone molecolare ammontava a oltre 9,6 milioni di persone ed erano stati emessi oltre 3,4 milioni di risultati. (XINHUA)