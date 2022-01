Cina:oltre 840 aerei civili forniscono servizi Wi-Fi

(XINHUA) - PECHINO, 10 GEN - La Cina ha agevolato la connettività di rete nella sua flotta di aviazione civile con 842 aerei in grado di fornire servizi Wi-Fi in volo, secondo il dato aggiornato alla fine del 2021: lo fa sapere la Civil Aviation Administration of China (Caac).

Secondo quest'ultima, tale volume presenta 188 velivoli connessi in più rispetto al 2020, denotando una crescita del 29% su base annua.

A fine 2021, 23 compagnie aeree cinesi erano in grado di fornire ai loro passeggeri il servizio di connettività Wi-Fi a bordo.

In volo sono presenti due modalità di servizio Wi-Fi, ovvero la rete locale in cabina e la connettività Internet 'air-to-ground'.

Tra gli 842 aerei civili con servizio di rete in volo, 213 potrebbero fornire il servizio di connettività Internet 'air-to-ground', consentendo quindi ai passeggeri a bordo di avere accesso al web durante il viaggio.

Nel 2021, i dati Caac hanno mostrato che sono stati oltre 1,3 milioni i passeggeri che hanno usufruito della connessione Internet a bordo degli aerei civili cinesi. (XINHUA)