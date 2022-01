Cina: Xinjiang, record volume trasmissione energia

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 10 GEN - La regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nord-occidentale, ha trasmesso nel 2021 una quota record di 122 miliardi di chilowattora (kWh) di elettricità generata localmente ad altre parti del Paese, con un aumento di oltre il 16% su base annua; questo quanto affermato dalla State Grid Xinjiang Electric Power Co., Ltd.

La regione ha fornito elettricità a 20 suddivisioni provinciali della Cina attraverso il progetto di trasmissione di energia lanciato nel 2010.

Grazie all'ulteriore aumento della capacità della linea di trasmissione di corrente continua ad altissima tensione Changji-Guquan, linea importante del progetto che si estende dallo Xinjiang alla provincia orientale cinese dell'Anhui, il volume totale di trasmissione è salito a 16,4 milioni di kilowatt nel 2021.

Negli ultimi 11 anni, la portata di trasmissione annuale del progetto è aumentata di circa 40 volte. Lo Xinjiang è ricco di risorse energetiche, tra l'eolico e il solare, e vanta la capacità di generare energia in misura superiore alla domanda.

(XINHUA)