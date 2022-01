Cina: settore stoccaggio a magazzino in espansione

(XINHUA) - PECHINO, 10 GEN - A dicembre il settore cinese dello stoccaggio a magazzino ha osservato un'espansione per il quinto mese consecutivo, come mostrano i dati di settore.

Il mese scorso infatti l'indice che traccia lo sviluppo del settore si è attestato al 51,6%, in calo di 2,5 punti percentuali rispetto a novembre, secondo un sondaggio rilasciato congiuntamente dalla China Federation of Logistics and Purchasing e dalla Cmst Development Co. Ltd.

Sulla base di questo indicatore, una lettura superiore al 50% denota l'espansione, mentre una inferiore riflette la contrazione.

Wang Yong, assistente esecutivo presso Cmst Development, ha affermato che la lettura di dicembre mostra una crescente domanda per quanto riguarda i servizi di stoccaggio.

Secondo quest'ultimo, le vendite di beni di consumo sono aumentate a causa del fervore dovuto alle festività e delle promozioni relative al commercio elettronico, mentre in inverno anche lo stoccaggio delle materie prime è un servizio ricercato.

Il mese scorso inoltre è aumentato il volume d'affari, anche se ad un ritmo più lento. Secondo i dati infatti, il sottoindice del volume d'affari si è attestato al 51,7%, in calo di 5,3 punti percentuali rispetto alla mensilità precedente.

I prezzi di stoccaggio hanno continuato ad aumentare, con il sottoindice inerente alle tasse che a dicembre ha totalizzato il 52,9%, in aumento di 1,8 punti percentuali rispetto al mese precedente.

Infine, secondo l'indagine, il sottoindice che quantifica le aspettative per le attività future è arrivato al 50,6%, il più basso di tutto l'anno, indicando potenziali venti contrari per il settore nel contesto di un raffreddamento della domanda nella stagione invernale. (XINHUA)