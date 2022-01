Cina: rinvenuti reperti preistorici nell'Hunan

(XINHUA) - CHANGSHA, 10 GEN - Gli archeologi hanno recentemente scoperto nuove ceramiche e manufatti in pietra in un sito che risale tra i 3.800 e i 4.200 anni fa nella provincia cinese centrale dell'Hunan, come ha riferito l'istituto provinciale di ricerca sui reperti culturali e sull'archeologia.

Alla fine del 2021, gli archeologi hanno trovato le fondamenta di una piattaforma di grandi dimensioni nel sito di Sunjiagang della contea di Lixian, una parte della quale misura circa 0,6 metri di altezza.

Inoltre, sono stati rinvenuti due canali paralleli da nord-ovest a sud-est, con una larghezza dai 2 ai 3,5 metri ciascuno, accanto a tali fondamenta, con fori di pilastri sul fondo. Nella parte settentrionale, sono state scavate più di 50 fosse, rivelando ceramiche e artefatti di pietra.

Gli esperti hanno riferito che gli scavi archeologici e la ricerca del sito di Sunjiagang hanno notevolmente arricchito la comprensione della cultura preistorica della pianura di Liyang e della zona del lago Dongting, nonché, in particolare, della cultura archeologica dal tardo neolitico all'inizio della dinastia Xia (circa 2070 a.C. - 1600 a.C.). (XINHUA)