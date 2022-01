Cina: nel 2021 meno incidenti in miniere di carbone

(XINHUA) - PECHINO, 10 GEN - La sicurezza sul lavoro nell'industria mineraria cinese ha continuato a migliorare nel 2021, con il numero di incidenti e vittime in calo rispetto all'anno precedente: è quanto evidenziano i dati ufficiali della National Mine Safety Administration.

Stando a questi ultimi infatti, il numero di incidenti e di vittime nelle miniere di carbone è diminuito rispettivamente del 15,8% e del 13,9% rispetto al 2020.

Da tale anno, il tasso medio di mortalità per la produzione di un milione di tonnellate di carbone è sceso del 24%.

Nell'ultimo biennio non è stata registrata alcuna grande esplosione dovuta a gas.

Notando lo slancio positivo raggiunto nel 2021 per quanto riguarda la sicurezza delle miniere di carbone, l'ente ha dichiarato che il Paese deve ancora affrontare rischi e sfide tra cui l'estrazione intensiva e l'insorgere degli incidenti di sicurezza nelle miniere, chiedendo appunto di trovare un equilibrio tra sviluppo e sicurezza. (XINHUA)