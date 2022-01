Covid: Omicron preoccupa l'economia europea

(XINHUA) - FRANCOFORTE SUL MENO, 09 GEN - I nuovi casi di Covid-19 sono aumentati vertiginosamente in Europa negli ultimi giorni, costringendo alcuni Paesi del Vecchio Continente a imporre nuovamente restrizioni.

In gran parte attribuita alla variante Omicron, che è stata designata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come preoccupante, la ricomparsa della pandemia ha suscitato apprensione anche sulla ripresa economica in Europa.

GRAVI PREOCCUPAZIONI La Gran Bretagna ha assistito a un drammatico aumento delle infezioni indotte dall'Omicron, con un'impennata dei casi giornalieri a oltre 194.000 il 5 gennaio, segno che la nuova variante si sta diffondendo rapidamente nel Paese, nonostante l'82,6% della popolazione dai 12 anni in su abbia ricevuto due dosi di vaccino anti Covid-19.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha espresso serie preoccupazioni sulla variante Omicron.

Nell'ultima valutazione del rischio rilasciata a metà dicembre, l'agenzia ha avvertito indicazioni che suggerivano che la trasmissione comunitaria era in corso in Europa e che nei due mesi successivi era previsto un ulteriore rapido aumento del numero di casi di Omicron.

Secondo il centro, nella maggior parte dei Paesi europei sono state imposte alcune forme di protezione e restrizioni.

Nei Paesi Bassi è stato messo in atto un lockdown. Ristoranti e bar, zoo e parchi, così come i negozi non essenziali sono chiusi e le persone hanno ricevuto l'ordine di rimanere a casa il più possibile fino al 14 gennaio.

In Francia, la popolazione è obbligata a lavorare da casa per tre giorni a settimana. La Germania ha inasprito le restrizioni alla fine del 2021, chiudendo discoteche, bar e limitando i contatti. (SEGUE)