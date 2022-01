Covid: Cina, a Tianjin al via tamponi a tappeto

(XINHUA) - TIANJIN, 09 GEN - La municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale e al confine con Pechino, ha deciso di avviare tamponi a tappeto su tutto il territorio cittadino a seguito del rilevamento di 20 persone positive al Covid-19: lo hanno fatto sapere oggi le autorità del posto.

Secondo la sede municipale per la prevenzione e il controllo del Covid-19, le infezioni sono state segnalate dalle 18:00 di venerdì (ora locale) alle 21:00 di sabato nel distretto di Jinnan, e il sequenziamento genetico ha rilevato che i primi due casi confermati trasmessi a livello locale sono stati infettati con la variante Voc/Omicron.

Gu Qing, direttore della commissione sanitaria municipale, ha spiegato ieri in una conferenza stampa di fine giornata che gli altri 18 contagiati sono invece principalmente studenti e i loro familiari, collegati a un asilo nido e a una scuola elementare da cui provenivano i primi due casi.

Secondo Zhang Ying, vice direttore del centro di controllo e prevenzione delle malattie cittadino, nel corso della recente ondata il virus ha interessato almeno tre generazioni e potrebbero emergere altri casi.

Non è ancora confermato se le infezioni siano o meno collegate al caso importato di variante Omicron in città.

La sede ha fatto sapere che la campagna di tamponi molecolari a tappeto su tutta la città dovrebbe essere completata nel giro di 24 ore in quattro distretti dalle 7:00 di questa mattina e in altri 12 distretti dalla stessa ora di domani; ai residenti non sarà assegnato il codice sanitario verde finché i loro tamponi non daranno esito negativo.