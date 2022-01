Cina: prospettive economiche per il 2022

(XINHUA) - PECHINO, 09 GEN - Per la Cina, l'anno 2021 è stata una tappa fondamentale, oltre che un nuovo inizio. Dopo aver completato la costruzione di una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti, la seconda economia mondiale ha intrapreso un nuovo percorso con l'obiettivo di diventare un Paese socialista moderno.

Si è trattato anche di un viaggio turbolento. Di fronte a sfide e incertezze impreviste, la nazione si è assicurata una ripresa stabile e ha progredito nell'ambito di uno sviluppo di alta qualità.

All'alba del nuovo anno, la Cina manterrà la sua ripresa post-pandemica nel 2022? Quali sono le priorità economiche di quest'anno? In che modo il Paese si muoverà nel suo percorso verso la modernizzazione socialista? Ecco alcune tendenze chiave da esaminare.

DARE PRIORITÀ ALLA STABILITÀ La stabilità sarà una priorità per l'economia cinese nel 2022. Alla Central Economic Work Conference, incontro chiave che si è tenuto il mese scorso, i leader cinesi hanno sottolineato che il lavoro economico nel 2022 dovrebbe dare la priorità alla stabilità nell'ambito del perseguimento del progresso.

Pur avvertendo che lo sviluppo economico della nazione sta affrontando la pressione della contrazione della domanda, gli shock dell'offerta e l'indebolimento delle aspettative, la riunione ha inoltre evidenziato la forte resilienza economica del Paese e i fondamentali invariati che sostengono la crescita sul lungo periodo.

Han Wenxiu, alto funzionario del Comitato Centrale per gli affari finanziari ed economici, ha affermato che nonostante le crescenti difficoltà, la Cina vanta ampie condizioni favorevoli per la sua crescita economica, grazie alla sua forte resilienza, a una catena industriale completa, a ricche risorse umane, a infrastrutture convenienti e ad un enorme mercato interno.

(SEGUE)