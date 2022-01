Cina: prospettive economiche per il 2022 (3)

(XINHUA) - PECHINO, 09 GEN - Il Paese intensificherà inoltre l'impegno per creare un ambiente istituzionale equo, trasparente e stabile per tutte le entità del mercato, stando a quanto rivelato a Xinhua da Zhang Gong, direttore della State Administration for Market Regulation.

SPINTA ALLA DECARBONIZZAZIONE L'anno 2021 è considerato come 'l'anno uno' per la Cina per muoversi verso la neutralità carbonica, che ha visto il rilascio di un documento di progettazione di alto livello relativo al picco delle emissioni di carbonio e il raggiungimento della 'neutralità carbonica', oltre che un piano d'azione per il picco delle emissioni di carbonio entro il 2030.

Sotto questa guida, ci si aspetta che nel 2022 giochino un ruolo più importante le nuove riforme istituzionali e strumenti politici al fine di sostenere la spinta alla decarbonizzazione, tra cui un mercato nazionale delle quote di emissione di CO2 che ha iniziato il trading lo scorso luglio.

Da un rapporto di ricerca di Morgan Stanley dello scorso anno emerge che dal 2022 si prevede un sostegno politico più consistente nell'ambito degli investimenti 'green' in Cina - quali le energie rinnovabili, le reti intelligenti, l'attrezzatura per l'immagazzinamento di energia e gli aggiornamenti relativi alla strumentazione di fabbricazione.

L'impulso green dovrebbe dare un nuovo slancio all'economia cinese. La banca d'investimento ha previsto una ripresa delle infrastrutture promossa dagli investimenti verdi, affermando che si prevede che la crescita degli investimenti in infrastrutture recuperi al 4% nel 2022.

La Banca Mondiale ha inoltre sottolineato che l'utilizzo più ampio del cosiddetto 'carbon pricing', insieme alle riforme del settore energetico e allo sviluppo di una serie più vasta di strumenti di finanziamento verdi, contribuirebbe ad accelerare la transizione della Cina a basse emissioni di carbonio, incoraggiando al contempo l'innovazione green, accrescendo in questo modo le prospettive di crescita a medio termine. (SEGUE)