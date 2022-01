Cina: prospettive economiche per il 2022 (2)

(XINHUA) - PECHINO, 09 GEN - Le macro-politiche nel 2022 saranno solide ed efficaci, un fattore che implica il mantenimento della propria continuità, stabilità e sostenibilità, migliorando la propria precisione e operatività, ha affermato Han. Stando alle previsioni della Banca Mondiale, la crescita reale del Pil cinese raggiungerà l'8% nel 2021 e si modererà leggermente a un discreto 5,1% nel 2022, mentre il suo "slancio dovrebbe aumentare, sostenuto da una posizione fiscale maggiormente solidale".

VITALITÀ DEL MERCATO "Se si paragona lo sviluppo sociale ed economico a un albero torreggiante, allora sostenere le entità del mercato significa migliorare il terreno sottostante", ha dichiarato Gao Peiyong, vice presidente della Chinese Academy of Social Sciences.

Mentre si presta maggiore attenzione alle prestazioni e alle necessità delle entità di mercato, nel 2022 i regolatori del mercato cinese si sono impegnati a ottimizzare l'accuratezza e l'efficacia delle politiche al fine di supportare le entità di mercato nel far fronte alla pressione e per sostenere al meglio il proprio sviluppo sano.

Han Dongcheng, un giovane imprenditore della provincia dell'Anhui, nella Cina orientale, ha affermato che la sua azienda ha risparmiato milioni di yuan in affitto l'anno scorso grazie alle politiche del governo locale pensate per alleviare il peso delle società.

"Oltre ad un affitto più ridotto, abbiamo anche tratto beneficio dalla riduzione delle tasse per le aziende high-tech, e di conseguenza possiamo mettere più fondi nei campi di ricerca e sviluppo", ha proseguito Han, che ha avviato una compagnia nell'ambito della tecnologia delle immagini aeree con il suo compagno di scuola nel 2016. Stando ai dati ufficiali, i nuovi tagli di tasse e imposte dovrebbero superare 1.000 miliardi di yuan (circa 156,88 miliardi di dollari) per lo scorso anno, mentre le misure finalizzate alla riduzione di tasse e imposte scadute nel 2021 saranno estese quest'anno con l'obiettivo di sostenere le piccole imprese.

(SEGUE)