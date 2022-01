Cina: Pechino 2022 scatena passione sport invernali

(XINHUA) - LANZHOU, 09 GEN - Con l'avvicinarsi dei Giochi Olimpici di Pechino 2022, l'entusiasmo per gli sport invernali è esploso nel versante nordoccidentale della Cina.

La base nazionale di allenamento per eventi sulla neve di Baiyin ad esempio, nella provincia nordoccidentale cinese del Gansu, è spesso gremita di giovani mentre oltre 200 studenti delle scuole elementari si sono messi in fila al resort di Huada per sciare nel corso delle loro escursioni didattiche.

Sotto la guida di un istruttore, Wu Chenghui e i suoi compagni di scuola elementare hanno impiegato circa quattro ore per imparare le tecniche di base dello sci.

"Sono entusiasta che le Olimpiadi Invernali di Pechino stiano per iniziare. Guarderò le gare di sci in Tv", afferma il dodicenne, aggiungendo che spera che quest'inverno i suoi genitori lo portino di nuovo a sciare.

Il governo locale ha integrato l'insegnamento degli sport invernali nelle lezioni di educazione fisica nelle scuole elementari e medie e prevede di portare tali discipline anche nei campus, come parte delle uscite didattiche.

"Spero che sempre più bambini si divertano con gli sport invernali. Facciamo tutti il tifo per le Olimpiadi invernali di Pechino", asserisce Lu Wen, direttore del resort di Huada, aggiungendo che sono oltre 2.000 gli studenti delle scuole elementari e medie locali che hanno praticato tali discipline nel resort.

Questa base di allenamento nazionale è stata costruita dallo Shandong Huada Construction Group alla fine del 2019 e ospita un centro servizi per gli sciatori con oltre 100 camere, un impianto sciistico di 75.000 metri quadrati, una sala di allenamento indoor e un campo di biathlon. (SEGUE)