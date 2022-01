Cina: crescono prestiti alle piccole imprese

(XINHUA) - PECHINO, 09 GEN - Secondo i dati ufficiali, alla fine di novembre 2021 la Cina aveva emesso un maggior numero di prestiti inclusivi alle piccole e micro imprese.

Per la China Banking and Insurance Regulatory Commission, infatti, al termine dell'undicesimo mese dell'anno i prestiti inclusivi in essere per le piccole e micro imprese ammontavano a 18.700 miliardi di yuan (circa 2.940 miliardi di dollari), in aumento del 24,1% su base annua.

L'ente precisa che nel periodo da gennaio a novembre dell'anno scorso i nuovi prestiti in yuan hanno raggiunto quota 19.200 miliardi di yuan, incentrati principalmente sulla costruzione di industrie e infrastrutture.

Secondo una riunione esecutiva del Consiglio di Stato, svoltasi il mese scorso, la Cina adotterà approcci orientati al mercato per rafforzare il sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese. (XINHUA)