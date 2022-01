Cina: brand sportivi esteri più inclini a investire (3)

(XINHUA) - PECHINO, 09 GEN - Come Bogner, sono molte altre le imprese estere ottimiste riguardo al mercato cinese degli sport su ghiaccio e neve.

Nel settembre 2021, il marchio svedese di abbigliamento sportivo Peak Performance ha aperto il suo flagship store ufficiale sulla piattaforma di e-commerce Tmall di Alibaba.

Secondo i dati di un'indagine statistica svolta sugli impianti sportivi cinesi nel 2020 rilasciati dalla General Administration of Sport of China, al 31 dicembre 2020 nel Paese vi erano 1.888 impianti sportivi dedicati alle discipline su ghiaccio e neve e si stima che nel 2022 la cifra raggiunga quota 2.900.

"L'organizzazione delle prossime Olimpiadi ha portato all'attuazione di misure di sostegno nei settori pertinenti, fornendo un ambiente commerciale di alta qualità per le imprese che vorrebbero prendere parte all'industria sportiva e sostenere lo sviluppo dello sport, apportando maggiore fiducia negli investimenti", afferma Li.

Secondo Zhang Xiandong, rappresentante commerciale di Snowit in Cina, "le Olimpiadi invernali di Pechino incoraggeranno la Cina a coltivare una catena completa dell'industria del ghiaccio e della neve. L'agenzia italiana di viaggi invernali online Snowit coglierà l'opportunità di cooperare con le località sciistiche cinesi ed estere, promuovendo congiuntamente lo sviluppo del settore e condividendo le opportunità delle Olimpiadi invernali di Pechino". (XINHUA)