Elettronica cinese premiata al Ces 2022 (2)

(XINHUA) - LAS VEGAS, 08 GEN - Secondo l'annuncio la giuria ha condotto una valutazione completa dei marchi partecipanti secondo quattro parametri, tra cui quota di mercato, strategia aziendale e sviluppo, notorietà del marchio, tecnologia del prodotto e innovazione.

"I marchi cinesi di elettronica di consumo sono stati sottoposti a una valutazione rigorosa, in competizione con i brand di questo settore in tutto il mondo e si sono distinti nelle classifiche", prosegue il comunicato, aggiungendo che i premi hanno riconosciuto in gran misura la rivitalizzazione dei marchi cinesi in questo campo, che offrono tecnologie di base, vantaggi competitivi dei prodotti e capacità di innovazione tra i primi al mondo, guidando la tendenza dell'elettronica di consumo globale.

"Le aziende cinesi premiate hanno dimostrato che la tecnologia sta contribuendo allo sviluppo multidimensionale dei marchi. Questa è la testimonianza di un percorso di sviluppo attraverso la continua innovazione tecnologica volta ad arricchire le funzioni del prodotto, a espandere le linee commerciali esistenti e a guidare la crescita diversificata dei marchi", ha precisato Zhu Dongfang, presidente di Asia Digital Group.

I marchi di elettronica di consumo in tutto il mondo sono sotto una grande pressione dovuta alla pandemia. L'innovazione a 360 gradi e la diversificazione del marchio sono diventati la tendenza principale nello sviluppo dei brand globali di questo settore.

Le aziende cinesi di elettronica di consumo hanno intrapreso la strada dell'innovazione tecnologica per facilitare lo sviluppo diversificato dei marchi, portando a un aumento complessivo della quota di mercato per l'industria cinese in questo campo.

Il Ces 2022 ha preso il via a Las Vegas il 5 gennaio, nel pieno di una nuova ondata della pandemia di Covid-19.

La principale fiera tecnologica del mondo ha attirato più di 2.300 espositori, tra cui 800 start-up, così come centinaia di esperti nel campo dell'elettronica di consumo. (XINHUA)