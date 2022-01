Covid:oltre 1,21 mld completamente vaccinati in Cina

(XINHUA) - PECHINO, 08 GEN - Oltre 1,21 miliardi di persone in Cina sono state completamente vaccinate contro il Covid-19.

Lo ha reso noto oggi Mi Feng, un portavoce della Commissione Sanitaria Nazionale nel corso di una conferenza stampa.

Fino a ieri sono state somministrate quasi 2,89 miliardi di preparazioni anti Covid-19 in Cina continentale, come ha dichiarato il funzionario. (XINHUA)