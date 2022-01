Covid: segnalati 46 casi locali a Xi'an

(XINHUA) - XI'AN, 08 GEN - Ieri a Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi nella Cina nord-occidentale, sono stati segnalati 46 casi di Covid-19 a trasmissione locale. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

La città ha registrato 1.959 casi locali nell'ultimo focolaio dal 9 dicembre 2021. Tra questi, fino alla data odierna sono guariti 180 pazienti.

Oggi Xi'an ha declassato il livello di cinque aree da medio a basso rischio per Covid-19. Il capoluogo al momento ha un totale di tre zone ad alto rischio e 55 a rischio medio, come ha dichiarato Lyu Yongpeng, vicedirettore della commissione sanitaria della città.

Quest'ultimo ha precisato che Xi'an rilasserà gradualmente il lockdown in base alle ricerche condotte dagli esperti e dalle autorità centrali. (XINHUA)