Conto alla rovescia per Pechino 2022

(XINHUA) - PECHINO, 08 GEN - Il personale professionale è stato la pietra angolare nella preparazione dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino negli ultimi anni, e oggi "la capitale cinese è pronta a consegnare una manifestazione fantastica, straordinaria, eccellente e di successo".

Anche se la Cina ha una notevole esperienza e competenza nella costruzione di infrastrutture, il Paese asiatico aveva poche conoscenze pregresse nell'organizzazione di grandi eventi sportivi invernali prima di ottenere l'assegnazione delle Olimpiadi invernali nel 2015.

Per ovviare a questa lacuna, spiegano gli organizzatori, la Cina si è assicurata la collaborazione di esperti stranieri in preparazione alle Olimpiadi invernali, proprio come aveva fatto per i Giochi estivi del 2008.

"Abbiamo adottato una visione olistica nel processo di preparazione", ha dichiarato Yan Cheng, direttore delle risorse umane del Comitato Organizzatore di Pechino per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2022 (Beijing Organizing Committee for the 2022 Olympic and Paralympic Winter Games o Bocog).

"Sono stati assunti un totale di 61 esperti stranieri provenienti da 18 Paesi e la loro esperienza è stata utilissima in molti settori chiave del lavoro di preparazione per le Olimpiadi invernali, come la costruzione delle sedi di gara, la progettazione dei tracciati e le operazioni legate agli eventi", ha commentato Yan. (SEGUE)