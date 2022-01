Conto alla rovescia per Pechino 2022 (3)

(XINHUA) - PECHINO, 08 GEN - Yan ha dichiarato che il Comitato organizzatore di Pechino 2022 ha inviato centinaia di membri del proprio staff a PyeongChang 2018 e Tokyo 2020 in programmi di trasferimento per ottenere esperienze dirette, portandoli a lavorare in ruoli chiave nel comitato organizzatore locale o a unirsi in qualità di osservatori.

Con l'avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Pechino, il direttore ha detto che la pandemia globale di Covid-19 deve essere considerata una minaccia importante per la buona riuscita dei Giochi.

Il Bocog, insieme al Comitato Olimpico Internazionale e al Comitato Paralimpico Internazionale, ha recentemente pubblicato la seconda edizione del Playbook di Pechino 2022 che delinea le contromisure per limitare il Covid-19 per i Giochi.

Yan ha affermato che è estremamente importante che ogni membro dello staff del Bocog comprenda le regole del Playbook, in modo da garantire la sicurezza dei Giochi.

"Terremo più sessioni di formazione sul Playbook e imprimeremo tutte le regole che contiene nella memoria di tutti.

Spero che tutti noi possiamo essere sostenitori, modelli da seguire e supervisori per quanto riguarda queste contromisure al Covid-19", ha concluso Yan.

I Giochi Olimpici Invernali si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio 2022, mentre quelli Paralimpici dal 4 al 13 marzo.

