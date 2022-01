Conto alla rovescia per Pechino 2022 (2)

(XINHUA) - PECHINO, 08 GEN - Questi esperti non stanno solo aiutando a dare forma i giochi, ma lasceranno anche un'eredità per il futuro, preparando un gran numero di professionisti nello sviluppo degli sport invernali, nella progettazione delle sedi di gara e nel settore del turismo sportivo in Cina, ha osservato il direttore.

Oltre ad avvalersi degli esperti stranieri, Yan ha affermato che il Bocog si è anche concentrato sulla coltivazione di personale professionale nazionale, aggiungendo che "dobbiamo contare su noi stessi".

Negli ultimi cinque anni, il Bocog ha coordinato e realizzato più di 400 programmi di formazione, a cui hanno preso parte oltre 40.000 persone.

"I preparativi per Pechino 2022 hanno bisogno di un gran numero di professionisti, quindi abbiamo condotto una serie di programmi di formazione sistematica per coltivare i nostri talenti, che vanno dalle conoscenze generali a quelle professionali, sulle sedi e sul post-manifestazione", ha sottolineato Yan, precisando che "migliaia di funzionari nazionali hanno ricevuto corsi di formazione, tra cui dirigenti tecnici, personale tecnico professionale, volontari, appaltatori e così via".

Inoltre, tra il Bocog e i comitati organizzatori di PyeongChang 2018 e Tokyo 2020 sono stati sviluppati legami molto stretti, con una cooperazione incentrata sulla formazione del personale. (SEGUE)