Cina:in funzione prima ferrovia ad alta velocità Ppp

(XINHUA) - HANGZHOU, 08 GEN - La prima ferrovia cinese ad alta velocità controllata da capitale privato è entrata in funzione oggi nella provincia orientale dello Zhejiang.

Due treni sono partiti dalla stazione di Taizhou e da quella di Shengzhou Xinchang, segnando l'apertura ufficiale della ferrovia intercity Hangzhou-Shaoxing-Taizhou, che fa parte del primo gruppo cinese di progetti ferroviari ad alta velocità finanziati da un partenariato pubblico-privato (Ppp), con il settore privato che detiene lo status di holding.

Con un investimento totale di quasi 44,9 miliardi di yuan (circa 7 miliardi di dollari), la linea ferroviaria di 266,9 chilometri è stata progettata con otto stazioni e per permettere velocità di 350 chilometri orari.

La costruzione della linea è iniziata nel 2017 e i lavori di posa dei binari sono stati completati nel giugno 2021.

All'inizio, il dipartimento ferroviario locale organizzerà 35 coppie di treni a unità multiple elettriche (Emu da electric multiple unit).

Sono necessari 63 minuti per viaggiare tra Hangzhou e Taizhou alla massima velocità. (XINHUA)