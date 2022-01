Cina:50 mld di metri cubi d'acqua trasferiti al nord

(XINHUA) - PECHINO, 08 GEN - La rotta centrale e quella orientale del progetto cinese di deviazione dell'acqua da sud a nord hanno trasferito oltre 50 miliardi di metri cubi d'acqua al nord del Paese fino alle 23:00 di ieri. Questo è quanto emerge dai dati ufficiali.

Il progetto ha beneficiato 140 milioni di persone e ha ottimizzato i modelli di sviluppo economico di più di 40 città di grandi e medie dimensioni, oltre a cambiare il modello di approvvigionamento idrico della Cina settentrionale e a migliorare gli ecosistemi dei fiumi e dei laghi nelle aree che ricevono l'acqua, come ha commentato un funzionario del ministero delle Risorse Idriche.

La società incaricata del progetto ha dichiarato che fornirà, fra l'altro, risorse idriche sicure per l'organizzazione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Invernali del 2022 a Pechino.

Il progetto di deviazione dell'acqua da sud a nord segue tre percorsi. Quello centrale, il più importante per il ruolo di approvvigionamento idrico alla capitale della nazione, inizia dal serbatoio Danjiangkou nella provincia centrale cinese di Hubei, attraversando Henan ed Hebei prima di raggiungere Pechino e Tianjin. Il sistema ha iniziato a fornire acqua nel dicembre 2014.

La rotta orientale è entrata in funzione nel novembre 2013, trasferendo l'acqua dalla provincia dello Jiangsu della Cina orientale ad aree che includono Tianjin e Shandong.

Il percorso occidentale è in fase di pianificazione e deve ancora essere costruito. (XINHUA)