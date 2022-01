Cina: in tour sculture italiane contemporanee

(XINHUA) - HANGZHOU, 08 GEN - Ieri è iniziato un tour espositivo con una collezione di sculture italiane contemporanee in Cina al Zhejiang Art Museum di Hangzhou, nella provincia cinese dello Zhejiang.

La mostra, intitolata Gazing of Tranquility, ha presentato al pubblico 35 sculture in legno e sette in pietra create da otto artisti italiani contemporanei, tra cui Aron Demetz, Bruno Walpoth e Gehard Demetz.

Dopo Hangzhou, la mostra continuerà il tour nelle città di Wuhan nella Cina centrale e di Guangzhou nella parte meridionale del Paese asiatico.

Le opere di Bruno Walpoth sono già state esposte una volta al Zhejiang Art Museum nel 2016 e hanno ricevuto una buona accoglienza.

"Sin da quella mostra, avevamo pensato a un'esposizione più grande di sculture italiane contemporanee", ha dichiarato Ying Jinfei, il curatore del museo.

Secondo quest'ultimo, la mostra vuole dimostrare l'ingegnosità degli scultori italiani. (XINHUA)