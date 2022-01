Cina: 'Embrace Again' resta primo al box office

(XINHUA) - PECHINO, 08 GEN - Ieri il film drammatico cinese 'Embrace Again' ha continuato a guidare la classifica del box office nella Cina continentale. Lo rivelano i dati del China Movie Data Information Network.

La pellicola racconta le storie di un gruppo di persone comuni durante il lockdown dovuto al Covid-19 a Wuhan, evidenziando il sostegno reciproco della popolazione nei momenti difficili dell'inizio del 2020.

Diretto da Xue Xiaolu e interpretato da Huang Bo e Jia Ling, il film ha generato quasi 18,4 milioni di yuan (circa 2,9 milioni di dollari) nel suo ottavo giorno di proiezione.

'G Storm', il quinto episodio di una serie di thriller polizieschi si è classificato secondo, raccogliendo circa 15,8 milioni di yuan ieri.

Al terzo posto si è piazzata la commedia cinese 'Another Me', che ha prodotto ricavi per 14,5 milioni di yuan nel settimo giorno dall'uscita. (XINHUA)