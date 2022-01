Cina: circa 700.000 brevetti di invenzione nel 2021(2)

(XINHUA) - PECHINO, 08 GEN - In termini di protezione dei Dpi, il numero di sentenze amministrative su controversie per violazione di brevetti ha visto un aumento del 17,4% su base annua nel 2021. È stata approvata la creazione di 25 nuovi centri di protezione e di tutela rapida dei diritti, con la soddisfazione del pubblico in merito alla protezione dei Dpi che è cresciuta a 80,61 punti, secondo il rapporto.

Il valore aggiunto delle industrie cinesi ad alta intensità di brevetti ha raggiunto i 12.130 miliardi di yuan (circa 1.900 miliardi di dollari) nel 2020, pari all'11,97% del Pil, con un aumento di 0,35 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Secondo il piano quindicennale della Cina (2021-2035) sullo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale, il Paese asiatico ha fissato un chiaro obiettivo in merito al valore aggiunto delle industrie ad alta intensità di brevetti, che dovranno rappresentare il 13% del Pil entro il 2025. Lo sviluppo delle aziende di questo tipo dimostra la stretta integrazione tra proprietà intellettuale, innovazione scientifico-tecnologica e sviluppo economico industriale.

Shen ha anche sottolineato che la Cina ha realizzato 37 conferenze bilaterali e multilaterali di alto livello in cloud, con 244 indicazioni geografiche Cina-Ue riconosciute e protette reciprocamente. (XINHUA)