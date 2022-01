Cina: aumentati viaggi ferroviari urbani in 51 città

(XINHUA) - PECHINO, 08 GEN - La Cina continentale ha registrato un aumento dei viaggi di passeggeri sulle proprie reti di trasporto urbano nel dicembre 2021. Lo ha reso noto il ministero dei Trasporti.

Secondo i dati ufficiali, le linee di transito urbano in 51 città hanno gestito un totale di 2,08 miliardi di viaggi di passeggeri a dicembre, in aumento del 2,5% rispetto all'anno precedente.

I numeri di dicembre sono anche cresciuti del 5,6% su base mensile.

Entro la fine di dicembre la Cina ha messo in funzione 269 linee di transito ferroviario urbano, con la lunghezza totale della rete che raggiunge gli 8.708 km, come ha annunciato il ministero. (XINHUA)