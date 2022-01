Astronauti Shenzhou-13 completano attracco manuale

(XINHUA) - PECHINO, 08 GEN - Gli astronauti di Shenzhou-13 nel modulo centrale della stazione spaziale cinese hanno completato l'esperimento di incontro e attracco manuale con il cargo Tianzhou-2. Lo ha reso noto oggi la China Manned Space Agency (Cmsa).

All'inizio dell'esperimento, gli astronauti nel modulo centrale hanno telecomandato il cargo Tianzhou-2, separandolo dalla porta di attracco anteriore della cabina del nodo del modulo centrale e spostandolo verso il punto di parcheggio previsto, con il coordinamento degli ingegneri di controllo a terra.

Dopo una breve sosta nel punto di parcheggio, il cargo si è mosso verso il complesso della stazione spaziale e ha completato l'incontro e l'attracco, grazie alle operazioni da remoto degli astronauti. L'esperimento è durato circa due ore ed è stato completato alle 7:55 (ora di Pechino), ha detto la Cmsa.

La teleoperazione manuale è un piano di riserva che può sostituire l'incontro e l'attracco automatici dei veicoli spaziali senza equipaggio in visita. Durante l'esperimento, gli astronauti cinesi hanno utilizzato per la prima volta l'attrezzatura di controllo remoto per far funzionare il cargo e la stazione spaziale, in modo da condurre l'incontro e l'attracco con successo.

La Cmsa ha aggiunto che la prova è servita anche a testare la funzione e le prestazioni delle attrezzature di teleoperazione manuale, così come la procedura di coordinamento tra lo spazio e la Terra. (XINHUA)