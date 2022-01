Videogiochi Made in China alla conquista dei mercati

(XINHUA) - SHANGHAI, 07 GEN - I videogiochi sviluppati in autonomia in Cina hanno totalizzato oltre 18 miliardi di dollari di vendite all'estero l'anno scorso, in crescita di circa il 16,6% su base annua, con mercati tra cui Stati Uniti, Giappone e Repubblica di Corea che contribuiscono per più del 58% alle vendite. È quanto emerso da un rapporto pubblicato da GameLook, un istituto di ricerca industriale relativa all'industria del gaming.

I loro guadagni negli Stati Uniti, in Giappone, e nella Repubblica di Corea, nazioni che vantano essere tre giganti tradizionali dell'industria del gaming, avevano mostrato una tendenza gradualmente decrescente negli ultimi tre anni, mentre Paesi e regioni quali il Cile e l'Egitto sono diventati le principali destinazioni di esportazione dei giochi cinesi.

Il fenomeno suggerisce che l'industria del gaming in Cina sta costantemente esplorando i mercati emergenti al fine di allargare l'ampiezza e la profondità della sua presenza all'estero, stando al documento. Di fronte alla domanda diversificata d'oltremare, le imprese cinesi non si concentrano più solo sullo sviluppo di giochi di strategia medio-alta, ma cercano maggiori possibilità per aumentare la propria quota di mercato.

King of Avalon, un gioco a tema fantasy, è il primo sviluppato in Cina ad essere in testa alla classifica sull'App Store di Apple in termini di entrate. Dal suo lancio internazionale nel 2016, ha conquistato il cuore di circa 90 milioni di giocatori e, in particolare, ad oggi è rimasto tra le prime posizioni della top20 di best-seller dei Paesi che aderiscono all'iniziativa Belt and Road. (SEGUE)