Videogiochi Made in China alla conquista dei mercati (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 07 GEN - Il gioco sta diventando internazionale con un numero sempre maggiore di elementi adattati dalla cultura tradizionale cinese. Una volta è stato lanciato anche il personaggio di 'Mulan', un'antica eroina cinese presente nelle leggende, che ha attirato molta attenzione in tutto il mondo. In programma vi è il lancio in futuro di prodotti culturali e creativi ulteriormente rilevanti basati sull'artigianato tradizionale cinese e sul patrimonio culturale immateriale.

I giochi sviluppati autonomamente in Cina dovrebbero fare sempre più affidamento sull'innovazione indipendente con diritti di proprietà intellettuale nazionali.

"I giochi si stanno integrando con le culture. Con oltre 2 miliardi di persone in tutto il mondo che ricorrono ai giochi quali principale forma di intrattenimento, anch'essi verranno globalizzati, e tramite questo svago verrà data nuova vita anche alle arti e alle culture di ogni Paese", ha affermato Ao Ran, vice presidente esecutivo, nonché segretario generale della China Audio-video and Digital Publishing Association. (XINHUA)