Pechino 2022: Zhang Yimou sarà regista cerimonie

(XINHUA) - PECHINO, 07 GEN - Il grande cineasta cinese Zhang Yimou, che ha diretto la sensazionale cerimonia di apertura delle Olimpiadi Estive del 2008, è stato confermato in qualità di capo direttore per le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Invernali del 2022.

A meno di un mese dall'apertura delle Olimpiadi Invernali nella capitale cinese, il Comitato Organizzatore di Pechino 2022 ha nominato oggi la squadra di pianificazione principale incaricata per le cerimonie.

Il 71/enne Zhang sta dirigendo un team di consulenti di alto profilo nell'ambito della progettazione dello spettacolo che si terrà il 4 febbraio.

Zhang è stato inoltre la mente dietro il passaggio di consegne della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di PyeongChang nel 2018 a Pechino 2022 e di quella della cerimonia finale delle Olimpiadi di Atene nel 2004 a Pechino 2008.

Le Olimpiadi Invernali si apriranno il 4 febbraio e dureranno fino al 20 febbraio. (XINHUA)