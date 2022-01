Pechino 2022: nuovo treno-proiettile su misura

(XINHUA) - PECHINO, 07 GEN - Un treno ad alta velocità (treno-proiettile) su misura ha compiuto ieri il suo viaggio inaugurale lungo la ferrovia ad alta velocità che collega la capitale cinese e Zhangjiakou, città co-ospitante dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino.

Si dice che si tratti del primo treno ad alta velocità al mondo con uno studio di trasmissione in diretta 5G a bordo, funzionante durante i viaggi che possono arrivare ad una velocità massima di 350 km all'ora. La sala può inoltre trasmettere contenuti ad altissima definizione via 5G.

Il treno a otto vagoni con unità multipla elettrica ad alta velocità (Emu) può trasportare oltre 560 persone, mentre una delle carrozze dispone di uno spazio di lavoro dedicato ai media, ha illustrato Jia Lu, un membro dello staff della China Railway Beijing Group Co.

Ulteriori strutture ad hoc del veicolo personalizzato includono armadietti per l'attrezzatura da sci e spazi accessibili alle sedie a rotelle, dispositivi di pulizia dell'aria, oltre che vantare una compatibilità con il sistema di navigazione satellitare BeiDou.

"Più di 2.700 sensori di controllo automatico nel treno sono in grado di raccogliere dati in tempo reale e fornire suggerimenti per il funzionamento e la manutenzione", ha spiegato Zhu Yan, vice direttore del centro di ricerca di ingegneria della Crrc Changchun Railway Vehicles Co. Con i vecchi modelli di treno, tutti i filtri dell'aria condizionata dovevano essere sostituiti regolarmente, mentre grazie ai sensori di monitoraggio della pressione del filtro, è possibile individuare la sezione maggiormente ostruita dalla polvere al fine della sostituzione, ha aggiunto Zhu. (SEGUE)