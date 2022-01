Pechino 2022: nuovo treno-proiettile su misura (2)

(XINHUA) - PECHINO, 07 GEN - Decorato a tema Olimpiadi Invernali, il treno fa la spola tra i tre principali cluster della competizione - il centro di Pechino, il distretto nord-occidentale di Yanqing della città e Zhangjiakou nella provincia dell'Hebei, nella Cina settentrionale. Molti dei membri dell'equipaggio sono inoltre capaci di comunicare utilizzando il linguaggio dei segni.

Gli orari del mezzo mostrano che è possibile raggiungere Taizicheng, la sede di un resort olimpico a Zhangjiakou, in 50 minuti.

Gli ultimi risultati del nuovo treno proiettile di Fuxing (Rinnovamento) hanno evidenziato ancora una volta i progressi della Cina nel settore ferroviario ad alta velocità, ha dichiarato Mo Zhisong, direttore della divisione di segnalazione sotto la China State Railway Group Co. Ltd.

Il trasporto ultraveloce Pechino-Zhangjiakou è entrato in funzione il 30 dicembre 2019, con l'obiettivo di facilitare il traffico interurbano e il pendolarismo tra le sedi delle Olimpiadi.

La ferrovia è stata la prima a inserire efficacemente la guida autonoma a una velocità di 350 km all'ora, solidificando lo status della Cina in qualità di leader mondiale nell'ambito della tecnologia ferroviaria ad alta velocità, ha affermato Mo, aggiungendo che è possibile ottenere un risparmio energetico di circa il 7% sostituendo i conducenti umani con un sistema di guida autonoma sulla tratta Zhangjiakou-Pechino.

La ferrovia ad alta velocità tra la capitale cinese e Zhangjiakou fornirà servizi pendolari per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022 dal 21 gennaio al 16 marzo.

"La ferrovia Pechino-Zhangjiakou è l'apice del trasporto intelligente ad alta velocità della Cina. Questa linea ha testimoniato lo sviluppo della rete ferroviaria cinese oltre che il salto in avanti della forza nazionale complessiva dello Stato asiatico", ha concluso Mo.

La lunghezza operativa della rete ferroviaria ad alta velocità della Cina ha superato i 40.000 km alla fine del 2021.

(XINHUA)