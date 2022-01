Covid: Xi'an, ripresa graduale attività commerciali

(XINHUA) - XI'AN, 07 GEN - Xi'an, capoluogo della provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi, permetterà l'avanzamento della ripresa ordinata delle attività commerciali che si occupano della fornitura di beni di prima necessità, dei servizi postali e di consegna espressa, oltre che del settore della ristorazione, nel contesto dell'ultima recrudescenza di Covid-19.

Il centro con 13 milioni di residenti ha riportato ieri 57 nuovi casi di Nuovo Coronavirus trasmessi localmente, portando il numero totale di positivi locali nella comunità a 1.913 dal 9 dicembre 2021.

Secondo un avviso emesso dal quartier generale della città per la prevenzione e il controllo delle epidemie, Xi'an consentirà la ripresa dell'attività di supermercati, di negozi di alimenti freschi e di fornitori di altri beni di prima necessità, oltre che quella di centri di stoccaggio logistico e siti di distribuzione, a seguito di valutazioni delle condizioni preventive dell'epidemia.

Le società di catering potranno ricevere ordini per l'asporto, ma i servizi di ristorazione in loco resteranno sospesi.

Stando alla nota, i corrieri e il personale che lavora per le imprese che riprenderanno le attività saranno tenuti a portare con sé i certificati di lavoro e l'evidenza di un risultato negativo al test molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti.

Il quartier generale ha inoltre annunciato le politiche di emissione premi e sovvenzioni con l'obiettivo di sostenere le imprese di e-commerce, le comunità residenziali e i mercati di verdura all'ingrosso al fine di garantire i rifornimenti e le consegne di beni alimentari. (XINHUA)