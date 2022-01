Cinese Tcl svela Tv ultra sottile durante Ces 2022 (2)

(XINHUA) - LAS VEGAS, 07 GEN - Inoltre, gli occhiali consentono anche di guardare film o programmi televisivi tramite il collegamento a dispositivi mobili o computer portatili.

"Il Ces è un faro in termini di ultime tecnologie e questo è il quindicesimo anno di fila che Tcl partecipa all'evento", ha dichiarato la società ai microfoni di Xinhua, precisando che la fiera è "un'ottima vetrina per Tcl in cui mettere in mostra la nostra abilità tecnologica come azienda integrata a livello globale".

Tcl ha registrato un fatturato di quasi 30 miliardi di dollari al terzo trimestre del 2021, prossimo a un tasso di crescita dell'81% su base annua.

Juan Du, presidente di Tcl Electronics, durante il suo discorso virtuale ha detto ai partecipanti del Ces di attribuire questa crescita all'impegno nel portare valore aggiunto ai clienti.

Quest'ultima ha affermato: "tutto ciò che facciamo è incentrato sul portare valore alle persone, migliorando le loro vite e le loro esperienze tramite i nostri prodotti e servizi".

