Cina si impegna a garantire la fornitura di carbone

(XINHUA) - PECHINO, 07 GEN - Dopo un anno difficile per la produzione di energia, nel 2022 la Cina farà ogni sforzo possibile per garantire la fornitura di carbone e mantenerne i prezzi a un livello ragionevole.

Dal momento che le misure adoperate per aumentare la produzione hanno dato i loro frutti, l'offerta e la domanda di carbone hanno visto un continuo miglioramento, con l'energia intelligente e verde che ha svolto un ruolo importante nella fornitura energetica.

GLI SFORZI PRECEDENTI La scarsa offerta e l'elevata domanda di energia, dilemma che affligge l'industria elettrica cinese dall'inizio del 2021, sono peggiorate nei mesi di settembre e ottobre a causa della carenza di offerta e delle impennate dei prezzi del carbone. All'epoca, diverse province del Paese sono dovute ricorrere ai razionamenti della fornitura elettrica e alcune regioni hanno subito interruzioni di corrente.

In seguito ai blackout di settembre, in una serie di incontri, le autorità cinesi ha reso prioritaria la sufficienza energetica. In una riunione esecutiva a fine ottobre, il Consiglio di Stato ha ordinato sforzi concertati per garantire la produzione e il trasporto di carbone, aumentare la fornitura di gas e reprimere le attività speculative nel mercato.

Inoltre, è stato promulgato un migliore meccanismo di determinazione dei prezzi per l'energia a carbone per rafforzare la riforma dei prezzi orientata al mercato del settore.

Da ottobre, anche le imprese impegnate nel settore carbonifero hanno incentivato l'offerta e stabilizzato i prezzi.

Huayang New Material Technology Group Co., Ltd., un produttore di carbone nella provincia settentrionale dello Shanxi, una delle principali suddivisioni produttrici della materia prima in Cina, ha migliorato la sua tecnologia di estrazione e opera a pieno regime, trasportando metà della sua produzione nella provincia meridionale dell'Hainan.

Gli esperti hanno rilevato che queste misure tempestive, sia a livello locale che centrale, si sono dimostrate efficaci nel ripristinare la fornitura di carbone a breve termine e hanno contribuito a ridurre gradualmente la pressione sulla produzione di energia.

A partire da metà ottobre, i prezzi spot e i future sul carbone hanno subito un rapido calo, poiché i contratti di fornitura a lungo termine coprono un maggior numero di produttori di carbone, mentre è stata rafforzata la supervisione per contenere l'eccessiva speculazione. A inizio novembre, la domanda e l'offerta di energia nelle aree gestite dalla State Grid sono tornate alla normalità.

ARRIVA L'ESTRAZIONE SMART Le tecnologie intelligenti sono diventate un importante supporto per aumentare la produzione e l'offerta di carbone.

Nella città di Yulin, un'area di produzione di carbone nella provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale, sono state costruite 20 miniere carbonifere, moderne e di grandi dimensioni, con una capacità pari al 50% della produzione totale della città.

Alla Shaanxi Coal Caojiatan Mining Co., Ltd., un sistema di monitoraggio intelligente collegato alle applicazioni mobili aiuta i lavoratori a distribuire e monitorare il funzionamento in tempo reale delle attrezzature e il processo di produzione.

"Con l'aiuto dei dispositivi intelligenti, il numero effettivo di operai in una squadra mineraria è stato ridotto da 15 a 7. Ora bastano solo sette persone per produrre 3.500 tonnellate di carbone grezzo in due ore", dichiara Li Peichen, un dirigente di Partito che fa parte della squadra che si occupa dell'attività estrattiva dell'azienda.

Inoltre, sono state costruite 154 aree minerarie intelligenti nella provincia dello Shanxi, con una capacità di produzione tecnologicamente avanzata pari al 68% del totale.

I PROSSIMI PASSI Secondo gli esperti, grazie al rallentamento della crescita della domanda globale di energia e all'allentamento dei vincoli dell'offerta, è previsto un miglioramento delle discrepanze per il 2022.

Sempre stando a questi ultimi, nel 2022 verrà ulteriormente potenziata la capacità di fornitura di carbone a livello nazionale, poiché i dipartimenti governativi interessati aumenteranno la capacità di produzione. Inoltre, si prevede un ulteriore miglioramento del sistema di contratti a medio e lungo termine relativi al carbone.

Recentemente, è stata firmata una serie di accordi a lungo termine dalle imprese carbonifere dello Shanxi, dello Shaanxi, della Mongolia Interna e di altre regioni, con alcune grandi aziende nazionali di elettricità, acciaio e riscaldamento, che stabilizzeranno maggiormente le aspettative sui prezzi, promuovendo un approvvigionamento energetico stabile.

Inoltre la Cina continuerà ad aumentare la capacità di assorbimento delle nuove energie e a ottimizzare l'uso di quest'ultime e del carbone. Le grandi imprese, in particolare quelle statali, stanno lavorando in prima linea per garantire la fornitura energetica e stabilizzare i prezzi. (XINHUA)