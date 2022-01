Cina si impegna a garantire la fornitura di carbone

(XINHUA) - PECHINO, 07 GEN - Dopo un anno difficile per la produzione di energia, nel 2022 la Cina farà ogni sforzo possibile per garantire la fornitura di carbone e mantenerne i prezzi a un livello ragionevole.

Dal momento che le misure adoperate per aumentare la produzione hanno dato i loro frutti, l'offerta e la domanda di carbone hanno visto un continuo miglioramento, con l'energia intelligente e verde che ha svolto un ruolo importante nella fornitura energetica.

GLI SFORZI PRECEDENTI La scarsa offerta e l'elevata domanda di energia, dilemma che affligge l'industria elettrica cinese dall'inizio del 2021, sono peggiorate nei mesi di settembre e ottobre a causa della carenza di offerta e delle impennate dei prezzi del carbone. All'epoca, diverse province del Paese sono dovute ricorrere ai razionamenti della fornitura elettrica e alcune regioni hanno subito interruzioni di corrente.

In seguito ai blackout di settembre, in una serie di incontri, le autorità cinesi ha reso prioritaria la sufficienza energetica. In una riunione esecutiva a fine ottobre, il Consiglio di Stato ha ordinato sforzi concertati per garantire la produzione e il trasporto di carbone, aumentare la fornitura di gas e reprimere le attività speculative nel mercato.

Inoltre, è stato promulgato un migliore meccanismo di determinazione dei prezzi per l'energia a carbone per rafforzare la riforma dei prezzi orientata al mercato del settore.

Da ottobre, anche le imprese impegnate nel settore carbonifero hanno incentivato l'offerta e stabilizzato i prezzi.

