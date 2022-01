Cina si impegna a garantire la fornitura di carbone (3)

(XINHUA) - PECHINO, 07 GEN - "Con l'aiuto dei dispositivi intelligenti, il numero effettivo di operai in una squadra mineraria è stato ridotto da 15 a 7. Ora bastano solo sette persone per produrre 3.500 tonnellate di carbone grezzo in due ore", dichiara Li Peichen, un dirigente di Partito che fa parte della squadra che si occupa dell'attività estrattiva dell'azienda.

Inoltre, sono state costruite 154 aree minerarie intelligenti nella provincia dello Shanxi, con una capacità di produzione tecnologicamente avanzata pari al 68% del totale.

I PROSSIMI PASSI Secondo gli esperti, grazie al rallentamento della crescita della domanda globale di energia e all'allentamento dei vincoli dell'offerta, è previsto un miglioramento delle discrepanze per il 2022.

Sempre stando a questi ultimi, nel 2022 verrà ulteriormente potenziata la capacità di fornitura di carbone a livello nazionale, poiché i dipartimenti governativi interessati aumenteranno la capacità di produzione. Inoltre, si prevede un ulteriore miglioramento del sistema di contratti a medio e lungo termine relativi al carbone.

Recentemente, è stata firmata una serie di accordi a lungo termine dalle imprese carbonifere dello Shanxi, dello Shaanxi, della Mongolia Interna e di altre regioni, con alcune grandi aziende nazionali di elettricità, acciaio e riscaldamento, che stabilizzeranno maggiormente le aspettative sui prezzi, promuovendo un approvvigionamento energetico stabile.

Inoltre la Cina continuerà ad aumentare la capacità di assorbimento delle nuove energie e a ottimizzare l'uso di quest'ultime e del carbone. Le grandi imprese, in particolare quelle statali, stanno lavorando in prima linea per garantire la fornitura energetica e stabilizzare i prezzi. (XINHUA)