Cina si impegna a garantire la fornitura di carbone (2)

(XINHUA) - PECHINO, 07 GEN - Huayang New Material Technology Group Co., Ltd., un produttore di carbone nella provincia settentrionale dello Shanxi, una delle principali suddivisioni produttrici della materia prima in Cina, ha migliorato la sua tecnologia di estrazione e opera a pieno regime, trasportando metà della sua produzione nella provincia meridionale dell'Hainan.

Gli esperti hanno rilevato che queste misure tempestive, sia a livello locale che centrale, si sono dimostrate efficaci nel ripristinare la fornitura di carbone a breve termine e hanno contribuito a ridurre gradualmente la pressione sulla produzione di energia.

A partire da metà ottobre, i prezzi spot e i future sul carbone hanno subito un rapido calo, poiché i contratti di fornitura a lungo termine coprono un maggior numero di produttori di carbone, mentre è stata rafforzata la supervisione per contenere l'eccessiva speculazione. A inizio novembre, la domanda e l'offerta di energia nelle aree gestite dalla State Grid sono tornate alla normalità.

ARRIVA L'ESTRAZIONE SMART Le tecnologie intelligenti sono diventate un importante supporto per aumentare la produzione e l'offerta di carbone.

Nella città di Yulin, un'area di produzione di carbone nella provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale, sono state costruite 20 miniere carbonifere, moderne e di grandi dimensioni, con una capacità pari al 50% della produzione totale della città.

Alla Shaanxi Coal Caojiatan Mining Co., Ltd., un sistema di monitoraggio intelligente collegato alle applicazioni mobili aiuta i lavoratori a distribuire e monitorare il funzionamento in tempo reale delle attrezzature e il processo di produzione.

