Cina: piano per promuovere il trasporto multimodale

(XINHUA) - PECHINO, 07 GEN - Il governo cinese ha emesso un nuovo piano di lavoro quinquennale al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto multimodale, nell'ambito degli sforzi per ottimizzare e regolare la struttura degli spostamenti del Paese.

Stando al piano rilasciato dall'Ufficio generale del Consiglio di Stato, entro il 2025 il livello di sviluppo del trasporto multimodale verrà notevolmente ottimizzato, e le merci sfuse e i container saranno in gran parte mobilitati tramite ferrovia o vie navigabili per medie e lunghe distanze.

Rispetto al 2020, i volumi di trasporto ferroviario e fluviale della Cina aumenteranno rispettivamente di circa il 10% e il 12% entro il 2025, mentre il volume di trasporto combinato di container ferroviari e fluviali registrerà una crescita media annua di oltre il 15%, in base a quanto si legge nel documento.

Il progetto delinea inoltre politiche e misure specifiche, quali il miglioramento delle capacità di trasporto multimodale e dei livelli di connessione grazie allo sviluppo di una rete di trasporto tridimensionale completa.

Gli sforzi saranno intensificati con lo scopo di accelerare lo sviluppo dei centri logistici portuali, di ottimizzare la disposizione delle basi logistiche ferroviarie, oltre che di far progredire la costruzione in maniera ordinata di aeroporti specializzati con hub di carico, stando al piano.

Il documento precisa, inoltre, che il Paese arricchirà i prodotti di servizio multimodali, svilupperà la consegna espressa via ferrovia e promuoverà il trasporto multimodale specializzato delle merci della catena del freddo, dei prodotti chimici dannosi e della posta espressa a livello nazionale.

Il progetto sottolinea infine l'importanza del lavoro al fine di promuovere l'adeguamento strutturale del trasporto in aree chiave, incoraggiando la mobilitazione di materiali sfusi tramite ferrovie e vie navigabili, invece di autostrade.

La Cina accelererà l'aggiornamento della sua tecnologia e delle attrezzature in modo più green, stando a quanto affermato nel documento. (XINHUA)