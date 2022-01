Cina migliorerà gestione patrimonio rivoluzionario

(XINHUA) - PECHINO, 07 GEN - La National Cultural Heritage Administration (Ncha) cinese e il ministero delle Finanze hanno emesso congiuntamente una circolare con l'obiettivo di migliorare il sistema di gestione dei beni e delle risorse del patrimonio della Rivoluzione, stando a quanto reso noto oggi dalla Ncha.

Il documento ha ordinato l'impegno delle autorità del patrimonio culturale e delle finanze a tutti i livelli allo scopo di sostenere la ricerca dedicata e la verifica regolare delle risorse del patrimonio rivoluzionario, di comprendere a fondo lo stato generale di tali risorse nelle proprie giurisdizioni e di implementare ulteriormente il meccanismo di briefing per le informazioni di gestione pertinenti.

La circolare ha inoltre sollecitato sforzi con l'obiettivo di incorporare il database del patrimonio rivoluzionario in quello del patrimonio culturale nazionale, di ottimizzare la conservazione digitale del patrimonio rivoluzionario, e di raggiungere lo stoccaggio sistematico, la gestione scientifica e la condivisione aperta dei dati rilevanti.

Il meccanismo di supporto per la conservazione del patrimonio rivoluzionario dovrebbe essere ulteriormente migliorato e, stando alla circolare, anche il coordinamento tra le autorità responsabili dovrebbe essere rafforzato. (XINHUA)