Cina: mercato incontri online vale oltre 1 mld dlr

Il valore del mercato cinese degli incontri online ha raggiunto nel 2021 i 7,2 miliardi di yuan (circa 1,13 miliardi di dollari), in crescita dell'11,6% rispetto al 2020, come mostra un rapporto di settore pubblicato ieri dalla società di analisi BigData-Research.

Secondo quest'ultimo, alla fine del 2021 il bacino di utenza del mercato di incontri su Internet nel Paese ammontava a più di 30 milioni di persone, sostenuto principalmente da un numero crescente di individui nati dopo il 1985. Nel documento si legge che è previsto che nel 2022 il mercato emergente raggiunga un valore totale di oltre 8,05 miliardi di yuan.

Fondamentalmente il cosiddetto 'Internet dating' fornisce servizi di incontri al buio, mentre coloro in cerca di un coniuge rappresentano circa il 73,8% di tutti gli utenti.

Secondo il rapporto, con forme sempre più diversificate e canali di socializzazione, il modello convenzionale di incontri online basato su messaggi di testo e immagini non soddisfa più le esigenze dei single.

Il documento mostra che negli appuntamenti al buio il 56,4% degli utenti preferisce usare lo streaming dal vivo, seguito dal 43,9% che sceglie messaggi vocali combinati a messaggi di testo e dal 39,2% che opta per la condivisione di brevi video.

