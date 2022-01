'Cina leader in ricerca globale sull'energia pulita'

(XINHUA) - PECHINO, 07 GEN - Un rapporto di Elsevier, storica società che si occupa anche di analisi globale delle informazioni, indica che la ricerca relativa all'energia pulita è diventata un focus globale e che la Cina occupa una posizione di leader per quanto riguarda il numero di documenti pubblicati e di brevetti autorizzati negli ultimi anni; è quanto riportato da Science and Technology Daily.

La società con sede in Paesi Bassi ha rilasciato mercoledì un rapporto sullo stato degli studi globali riguardo l'energia pulita, dal quale si evince che dal 2001 la Cina ha pubblicato circa 400.000 articoli di ricerca sull'energia pulita, il numero più elevato su scala mondiale. Nell'ultimo decennio il Paese si è concentrato sulla ricerca relativa alle batterie al litio, note anche come batterie secondarie.

In termini di numero assoluto di brevetti, la Cina ha battuto gli Stati Uniti nel 2012 e il Giappone nel 2014, divenendo il Paese con il maggior numero di brevetti legati al campo dell'energia pulita. A fine 2020, quasi la metà dei brevetti globali in quell'ambito proveniva dalla Cina. (XINHUA)