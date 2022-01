Cina: a Pechino oltre 56.000 stazioni base 5G

(XINHUA) - PECHINO, 07 GEN - Pechino è ora sede di 56.400 stazioni base 5G e tale cifra dovrebbe superare quota 60.000 entro la fine del 2022: è quanto hanno reso noto oggi le autorità locali.

Wang Lei infatti, vice direttore del Beijing Municipal Bureau of Economy and Information Technology, ha dichiarato in occasione della quinta sessione della 15/ma Assemblea Municipale del Popolo di Pechino che la costruzione dell'infrastruttura digitale della capitale è entrata in una nuova fase.

Quest'ultimo ha precisato che nei primi tre trimestri dello scorso anno, il valore aggiunto dell'economia digitale di Pechino ha rappresentato il 41,7% del suo Pil.

Wang ha poi proseguito affermando che nel 2022 Pechino promuoverà ulteriormente la copertura precisa delle reti 5G nei suoi principali ospedali, università, attrazioni turistiche e importanti strutture di trasporto. (XINHUA)